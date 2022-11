Voor te veel Nederlandse kiezers is Thierry Baudet "van het padje af", hij moet nu kiezen: doorduwen of op rem staan

"We hopen dat we doden kunnen voorkomen." De woorden van Van Meijeren, parlementslid voor Forum voor Democratie (FvD), leiden begin deze maand tot verontwaardigde reacties in de Nederlandse politiek. Van links tot rechts: zowel bij de partijen die deel uitmaken van "het regime-Rutte", zoals Van Meijeren die noemt, als bij de oppositie. Dat een partij openlijk oproept tot geweld, tot een Nederlandse variant "van de bestorming van het Capitool", is ongezien. En toch lijken weinig Nederlanders echt verrast door die uitspraken, want Forum voor Democratie is de laatste jaren meer en meer in een extreme hoek gekropen, in een parallel universum. Het is Thierry Baudet zelf die deze koers heeft gezet. "Ja, ik ben een complotdenker en een fan van Vladimir Poetin", zegt Baudet tegenwoordig openlijk.

Een gevaarlijke strategie, die de partij uiteindelijk ook haar bestaansrecht zou kunnen kosten en electoraal niets oplevert. Want terwijl andere partijen zoeken naar een manier om Forum te verbieden, lopen de kiezers ook in steeds groteren getale weg: in de peilingen is Baudet nog goed voor 2 tot 4 procent, een stuk minder dan bij de verkiezingen vorig jaar. "Vroeger stemde ik voor de partij van Baudet, maar dat gaat niet meer: die is helemaal van het padje af", zei een oud-kiezer woensdag in de gemeente Voorne-aan-Zee, waar vervroegde gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Het is wat meer en meer Nederlanders denken.