119 personeelsleden extra om kinderdagverblijven op te volgen

"Het is belangrijk dat we snel konden beslissen over die extra capaciteit", zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). "De aanpak bij Opgroeien is veranderd. We passen het voorzorgsprincipe nu strikter toe, maar dat maakt ook dat je meer mensen nodig hebt om al die dossiers te bekijken." Ten opzichte van vorig jaar zijn er in 2022 al zestig procent meer meldingen van ernstige feiten binnengekomen. Het aantal adviezen van de administratie om in te grijpen is zelfs bijna verdrievoudigd.