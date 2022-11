33 kilogram cocaïne in beslag genomen op schip in Gentse haven

Rond 8.30 uur vanmorgen is de 33 kilogram cocaïne gevonden in een ruim van een Colombiaans schip. Dat had de haven van Gent als eindbestemming, en de drugs lagen tussen een bulklading kolen cokes.

De Scheepvaartpolitie Gent, de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen en Douane Opsporingen Gent werden opgeroepen, en een onderzoek is gestart. Die 3 politiediensten werken samen om de Gentse haven veiliger te proberen maken en om de drugsimport te beperken of helemaal te stoppen.

Samen met het parket onderzoeken ze nu ook wat de herkomst is van de cocaïne.

Sinds kort kunnen verdachte situaties in het Gentse havengebied ook anoniem gemeld worden op www.meldpunt-havik.be