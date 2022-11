Alle Afrikaanse elftallen hebben een Afrikaanse coach mee naar WK: een primeur en een keerpunt, maar waarom blijft dat zo moeilijk?

Het is je misschien al opgevallen - of niet -, maar de vijf Afrikaanse landen op het WK voetbal in Qatar hebben allemaal een coach uit eigen land mee. Dat zijn Kameroen, Ghana, Marokko, Senegal en Tunesië.

Dat is opmerkelijk, want het is de eerste keer ooit dat alle Afrikaanse landen geleid worden door Afrikaanse coaches. Op sociale media juichen velen de primeur toe. Ze beschouwen dit als een keerpunt nadat Afrikaanse landen jarenlang een beroep hadden gedaan op witte, Europese coaches.