Antwerpse cultuurschepen geeft voor het eerst toelichting over schrappen projectsubsidies, raadsleden scherp voor Ait Daoud (N-VA) 

Maar ook coalitiepartners Vooruit en Open VLD spaarden hun kritiek niet. "Ik heb negen jaar met u in het college mogen werken, en ik weet dat u beschikt over veel meer empathisch vermogen dan dat u de laatste weken hebt laten zien. De manier waarop opgetreden is, siert u niet", zegt Claude Marinower (Open Vld).

"U staat in een sterke positie en aan de andere kant van dit verhaal staan jongeren met ambitie in de kunst, die afhankelijk zijn en zwak staan in het begin van hun carrière. U moet keuzes maken vanuit het beleid, maar is het nu echt nodig om deze talenten die hun dromen in rook zien opgaan, zo te schofferen? Zo ken ik u niet", besluit Marinower.