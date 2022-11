Eerste bier van microbrouwerij Barak vertrekt naar horeca in Leopoldsburg

In juli startten de mannen met brouwen en vandaag kunnen de eerste flesjes naar de winkels en horeca. "We verdelen vooral in Leopoldsburg, omdat het een echt biertje van hier is. We zijn heel blij dat de lokale horeca-uitbaters ons die kans geeft." Ze willen met hun bier de lokale bierliefhebber aanspreken. "De naam is geïnspireerd op Leopoldsburg, iedereen kent het van de kazerne, dus als garnizoensstad", zegt Bynens enthousiast. "Op ons etiket staat het stratenplan en deze editie van het bier heeft de naam LBG gekregen. Vroeger werd Leopoldsburg door jongeren zo genoemd, dus het is een perfecte eerste naam."