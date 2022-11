Campagne "Ooit gebeurd, nooit gehoord" moet bekendheid van erkenningscommissie voor misbruikslachtoffers vergroten

De erkennings- en bemiddelingscommissie werd enkele jaren geleden opgericht om slachtoffers van misbruik dat minstens 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, een houvast, een luisterend oor en erkenning te bieden. Ook kan de commissie hen ondersteunen om hun dader na al die jaren te confronteren. Maar de commissie blijft nog te veel onder de radar. Sinds het begin kreeg ze 67 meldingen binnen. In 2020 en 2021 ging het telkens om 11 meldingen, en ook dit jaar staat de teller voorlopig op 11.



Onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 1 op de 10 slachtoffers van seksueel geweld aangifte doet bij politie. Het grootste deel van de verhalen blijft onder de waterlijn, luidt het.

"Gerechtigheid is vaak niet meer mogelijk voor feiten die lang geleden hebben plaatsgevonden en waar bewijzen nog moeilijk voor hard te maken zijn. Sommige mensen zien een zwaar juridisch proces ook gewoon niet zitten", zegt minister Demir.



"De commissie biedt hen een luisterend oor dat hen de erkenning geeft die ze verdienen. Maar de commissie doet ook meer dan dat. Indien mogelijk brengen ze de instelling waar het misbruik plaatsvond, of soms ook de dader zelf, en slachtoffer opnieuw met elkaar in contact. Zo hopen de slachtoffers zoveel jaar later de excuses te krijgen die ze zo graag willen horen. Of ze komen in contact met anderen die hetzelfde hebben doorgemaakt en vinden steun bij elkaar."