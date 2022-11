Meer dan 20 procent van Chinese economie aangetast door lockdowns: "Jojobeleid van regering valt niet aan te houden"

In april en mei was met de lockdown in Shanghai al te zien wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. "Toen is het bnp echt gedaald. Voor de eerste helft van het jaar was dat een groei van 2,2 procent. In het derde kwartaal leek alles beter en is het naar 3,9 procent groei gegaan. Nu voorspelt men voor dit kwartaal opnieuw 2,8 procent, terwijl de overheid voor dit jaar eigenlijk 5,5 procent voorspeld had. Dus ze zitten daar eigenlijk maar aan de helft van."

Die lagere groei heeft alles te maken met de verstoring van de levering van producten. "Fabrieken worden ofwel gesloten, ofwel moeten mensen van thuis uit werken. Alles valt dus een stukje stil", zegt Coppens.