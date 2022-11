"We leveren grote inspanningen, maar stellen vast dat het onvoldoende is om iedereen opvang te geven", geeft staatssecretaris voor Asiel- en Migratie Nicole de Moor toe

De mensen die toestromen in het pand worden opgedeeld per bevolkingsgroep. "Hier slapen Eritreeërs en even verder slapen Burundezen", toont Jean De Dieu, de verantwoordelijke voor de groep Burundezen in het pand. Zo heeft elke bevolkingsgroep een eigen verantwoordelijke. Zij moeten ervoor zorgen dat er een beurtrol is om de veiligheid te garanderen en schoon te maken. Het valt dan ook meteen op hoe proper het is in het pand in de Paleizenstraat.

Tegelijkertijd waakt De Dieu er ook op dat iedereen die aankomt in het pand in het bezit is van bijlage 26, het document dat aantoont dat iemand een asielprocedure heeft lopen en recht heeft op opvang. Elke Europese lidstaat is bij wet verplicht om iedereen die een asielprocedure indient van bed, bad en brood te voorzien. Zij worden in hun rechten geschonden.