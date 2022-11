Dille & Kamille protesteert tegen Black Friday: medewerkers Hasselt houden winkel dicht en timmeren nestkastjes voor Natuurpunt

Op Black Friday bieden heel wat winkels massaal specifieke kortingen aan. Maar Dille & Kamille doet daar dus bewust niet aan mee, vertelt Jerry Smet, de manager van Dille & Kamille in Hasselt: "De eerste winkel van Dille & Kamille is in 1974 gestart in Utrecht. In die tijd werd de markt overspoeld met plastic, elektrische apparaten en was er overconsumptie. Oprichter Freek Kamerling is dan een winkel gestart met zoveel mogelijk duurzame producten en zonder plastic of snoeren, geen elektrische apparaten dus. Zoveel jaren later in 2022 blijft dat DNA nog altijd gehandhaafd."