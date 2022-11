Containerterminal DP World in haven van Antwerpen neemt automatische stapelkranen in gebruik

Ondanks de economische crisis kan DP World toch een investering van 200 miljoen euro doorzetten. "Dankzij het absolute geloof van Port Antwerp-Bruges en dat geloof hebben we nodig", vertelt de CEO. "De vorige jaren kampten we met een capaciteitstekort. Met een verdubbeling van het aantal gestapelde kranen en ruimte voor een miljoen extra containers werken we dat weg." De automatisering van stapelkranen wil niet zeggen dat er minder werknemers nodig zijn. "We hebben mensen nodig die kunnen ingrijpen wanneer het nodig is en we kunnen meer chauffeurs inzetten. We blijven groeien, ook qua werkgelegenheid."