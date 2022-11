Everzwijn in Maaseik dat twee mensen aanviel, werd doodgeschoten

De vraag is of je zomaar op die plek een everzwijn kan doodschieten. "Het gebied naast het voetbalveld is jachtgebied", zegt de burgemeester. "En de jacht op everzwijnen is omwille van de hinder in onze regio permanent, er is dus geen afgebakend seizoen. Everzwijnen mogen dus afgeschoten worden als een jager dat op een veilige manier kan doen." Ook Geert Van den Bosch van jagersvereniging Hubertus bevestigt dat: "Als er een probleemsituatie is, dan wordt er gekeken naar jagers omdat ze kennis van zaken hebben en in het bezit zijn van een vuurwapen. Zij bekijken dan of het kan, en in dit geval lijkt er wel voldaan aan de wettelijke voorwaarden."