Russische hackersgroep zit achter cyberinbraak bij politie Zwijndrecht: "Bekende hackers die al miljoenen euro's hebben verdiend" 

Volgens Verheyden gaat het om een hackersgroep die wereldwijd bekend is. "Ze konden al verschillende grote bedrijven hacken en hebben de voorbije jaren al voor miljoenen euro's aan geld verdiend op die manier."

"Het goede nieuws is dat men er in Zwijndrecht niet in geslaagd is om helemaal door te dringen tot de politiesystemen. Het onderzoek zal nu moeten uitwijzen of er überhaupt iets te doen valt aan die hackersgroep."