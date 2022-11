Stadsbestuur van Gent houdt conclaaf om 20 miljoen euro te besparen

Maar de besparing zal waarschijnlijk op vele domeinen te voelen zijn, want Gent heeft pas een zware besparingsoefening achter de rug en laaghangend fruit is er niet meer. Of er ambtenarenjobs zullen verdwijnen, is nog niet duidelijk. Enkele stedelijke projecten staan wel ter discussie.



Maandag is er in Gent gemeenteraad, maar daar zal de nieuwe begroting nog niet integraal ter sprake komen. Die moet eerst nog naar de commissie Financiën om in december te worden gestemd.