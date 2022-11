Hans Magnus Enzensberger (93) overleden, een van de belangrijkste Duitse schrijvers en denkers

Hans Magnus Enzensberger raakte vooral bekend met zijn gedichten en essays over vele onderwerpen, historisch en actueel, ook over de media, vaak vanuit verrassende en tegendraadse standpunten. Hij schreef ook romans en theaterstukken. Veel van zijn werk is in het Nederlands vertaald, van de debuutbundel “Verdediging van de wolven” tot "De telduivel. Een hoofdkussenboek voor iedereen die bang voor wiskunde is."