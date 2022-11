Jenevermuseum in Hasselt bestaat 40 jaar en dat wordt gevierd: “Speciaal jubileumjenever gemaakt”

Wat velen niet weten, is dat het jenevererfgoed is bewaard gebleven door enkele enthousiastelingen van de jaren 60. "Het had niet veel gescheeld of hier had een serviceflat gestaan in plaats van een museum”, zegt Jacobs. “We hebben het Jenevermuseum te danken aan jonge Hasselaren van toen. Door hen werd de stokerijsite beschermd erfgoed. Daar werd later het museum gemaakt.”