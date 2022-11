Voorstanders van regime in Teheran belagen tegenstanders buiten voor stadion: politieke spanningen in Iran voelbaar op WK in Qatar

Iran heeft vandaag tegen Wales gespeeld op het WK voetbal in Qatar. Het is hun tweede match in de groepsfase, maar de politieke onrust in Iran lijkt de wedstrijd te overschaduwen. In de tribunes was boegeroep te horen en zwaaiden supporters met vlaggen en borden ter steun van de protesten in Iran. Buiten het stadion hebben supporters die het Iraanse regime steunen tegenstanders lastiggevallen.