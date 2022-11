Kanye "Ye" West wil opnieuw president van de VS worden: maakt hij deze keer kans?

Kanye West, of sinds 2021 kortweg Ye, heeft bekendgemaakt dat hij in 2024 opnieuw wil proberen om de volgende president van de Verenigde Staten te worden. Opvallend, want de vorige keer dat West zich daarvoor kandidaat stelde, in 2020, bleek dat geen al te groot succes te zijn. De campagne was een flop: slechts 70.000 Amerikanen brachten hun stem voor hem uit (dat is 0.0004375 procent van het totale aantal uitgebrachte stemmen).