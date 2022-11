Kinderen en buurtbewoners planten 4.400 bomen in natuurgebied De Teut in Zonhoven

Onder het motto "Plant jouw boom in het Toekomstbos" zijn de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uit de verschillende Zonhovense scholen vandaag bomen en struiken aan het planten in De Teut. Het gaat om 4.400 stuks in totaal, maar morgen zullen ook buurtbewoners daarbij helpen.

"Voor elk stuk bos dat gekapt moet worden in De Teut, planten wij een nieuw stuk in het gebied zelf of elders”, vertelt boswachter Jan Wellekens. Ook de schoolkinderen zelf zijn blij dat ze hun steentje kunnen bijdragen. "Als wij bomen planten, komt er meer zuurstof in de lucht", vertelt Lenn. "Thuis plant ik ook bomen", vult Geike aan. "Ik ben blij dat er zo meer natuur komt in de wereld."

Morgen kan iedereen die zin heeft, helpen met het planten van de bomen.