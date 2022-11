Het verhaal achter de vraag van Langemark: hoe West-Vlaams dorpje uitgroeide tot mythe van het naziregime (en daar nu komaf wil mee maken)

"Zo goed als alle straten en pleinen in Duitsland met de naam Langemarck kregen die naam tijdens het naziregime", zegt Dendooven. "De nazi's wilden de gedachte van die offerbereidheid op alle niveaus van het dagelijks leven laten doordringen. Eén manier was dat mensen zouden stoppen aan de tramhalte "Langemarckstraat". Of dat mensen die naam op hun visitekaartjes liet drukken.

"Langemarck kwam in die tijd terug in honderden plaatsnamen over heel Duitsland. En nog steeds. De grote hal van het Olympisch stadion in Berlijn bijvoorbeeld heet de Langemarckhalle."

