Limburgse brandweer start campagne om bevolking te waarschuwen voor CO-gevaar

Koolmonoxide of koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, reukloos en niet-irriterend gas. Daardoor merk je de giftige werking van CO doorgaans pas te laat of soms zelfs niet op. Een kleine hoeveelheid kan al tot vergiftigingsverschijnselen leiden en in het ergste geval volgt verstikking. Plotse vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn of braken kunnen symptomen zijn. Zeker als dat bij meerdere mensen in dezelfde ruimte tegelijk voorkomt, is dat een alarmsignaal.