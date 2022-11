"Winter staat niet voor de deur, hij is al begonnen": Vlaamse Rode Kruis-medewerkster is actief in Oekraïne, waar miljoenen mensen zonder stroom zitten

"We zijn nu twee dagen na de grootschalige raketaanvallen en grote delen van het land zitten nog steeds zonder elektriciteit, stromend water en zonder verwarming. Ook hier in Lutsk worden we getroffen door korte en lange stroomonderbrekingen", beschrijft de Vlaamse Anke Bert die op dit moment in Oekraïne is met het Rode Kruis. "Men zegt: de winter staat voor de deur, maar die is hier al begonnen", beschrijft ze vanuit Lutsk in het noordwesten van Oekraïne, waar de eerste sneeuw al gevallen is.