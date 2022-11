REPORTAGE: Schrijnende armoede in Engeland, en toch is er meer dan alleen miserie in Oldham

"Zie je die woning daar?", vraagt directeur Greg Oates van Beever Primary School. Hij wijst naar een rij grauwe appartementjes met vuilnis op de trap. "Daar zijn peuters in hun slaap gebeten door ratten. Het is schokkend dat dat mogelijk is in 2022 in de vijfde economie van de wereld." In deze wijk Coldhurst is de kinderarmoede het hoogst van heel Oldham. 64 procent, een onvoorstelbaar percentage.

Greg Oates illustreert het met andere voorbeelden uit zijn eigen school: kinderen die slechts één uniform hebben en er vuil mee rondlopen, kinderen die het ontbijt moeten missen, twee derde van de leerlingen die in aanmerking komen voor een gratis schoolmaaltijd. Hij toont me een tabel die boekdelen spreekt. Van zijn school zit ruim driekwart van de leerlingen in de categorie van 1 procent allerarmsten. In andere scholen is gemiddeld maar 7,6 procent van de leerlingen extreem arm.