Voormalig Duits bondskanselier Merkel over oorlog in Oekraïne: "Ik had niet meer de macht om Poetin te beïnvloeden"

In augustus vorig jaar bracht ze een laatste bezoek aan Moskou. "Maar het gevoel was zeer duidelijk: wat politieke macht betreft, was ik klaar. Iedereen wist het gewoon, in de herfst zal ze weg zijn." En voor Poetin telt enkel macht, voegt ze eraan toe.



Een duidelijke aanwijzing was volgens Merkel dat tijdens haar laatste gesprek met Poetin in Moskou ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov aanwezig was. Eerdere gesprekken tussen de twee staatshoofden waren altijd onder vier ogen.