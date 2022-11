Iconische jeugdreeks “Merlina” blaast 40 kaarsjes uit. “Nooit durven dromen dat dit zo’n succes zou worden”

“Efficiënt en discreet wordt de waarheid compleet, want al is het mysterie nog zo groot, Merlina legt de waarheid bloot.” Wie kind was in de jaren 80 zal zich deze legendarische slagzin wellicht nog herinneren. De jeugdreeks "Merlina", die tussen 1983 en 1988 te zien was op de toenmalige BRT (nu VRT), blaast 40 kaarsjes uit. Peter Van Camp brengt met zijn boek "Merlina en de parafix" het verhaal achter de schermen. Lea Couzin (88), die Merlina vertolkte, blikt terug op de iconische reeks, en op het abrupte einde in 1988.