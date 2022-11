2 op de 3 vrouwen bij het leger krijgen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag: "Mijn lichaam liet me in de steek, ik kon niet vechten"

Ook bij Lena was dit het geval. "Had ik niet gedronken dan had ik geen black-out gehad. Dan was niets van dit alles gebeurd.” En ook haar chef had die avond te diep in het glas gekeken.

De ochtend na de feiten wees hij haar daar nog eens op. "De dader had gewoon sorry gezegd en zei: "Ach, ik was dronken. We moeten dit oplossen zoals volwassen mensen en we zullen daarmee moeten leren leven. Ik wil geen ambras met mijn vrouw"."