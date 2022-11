Middelbare school uit Ninove onderzoekt grensoverschrijdend gedrag van leerkrachten naar leerlingen met autisme

De Middenschool in Ninove is bekend in de omgeving omdat ze een speciaal onderwijsproject aanbiedt waarbij samengewerkt wordt met het buitengewoon onderwijs. Er zijn klassen waar 12- en 13-jarige leerlingen met een autismespectrumstoornis zitten.

Verschillende leerkrachten hadden de directie aangesproken over het gedrag van enkele van hun collega's. Zij zouden grensoverschrijdend gedrag vertoond hebben naar enkele leerlingen met een autismestoornis. De school geeft later meer info.