In Nederland sigaretten kopen kan over 10 jaar enkel nog in tabaksspeciaalzaken

De Nederlandse regering voerde eerder al strengere regels in over de verkoop van sigaretten. Die mogen vanaf 2024 niet meer worden verkocht in supermarkten (anders dan bij ons, zie verder).

In benzinestations en zogenoemde gemakswinkels (kleine supermarkten op drukke plaatsen bedoeld voor kleine, snelle aankopen) mogen sigaretten en andere rookwaren nog worden verkocht tot 2030. In de volgende twee jaar wordt dat afgebouwd en vanaf 2032 zullen rookwaren alleen nog verkocht mogen worden in tabaksspeciaalzaken.