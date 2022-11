NMBS installeert boekenruilkast in station van Landen

Het afgelopen jaar installeerde de NMBS al 48 boekenruilkasten over heel ons land. Dat kadert in het project "Leven in het station", waarmee de vervoersmaatschappij haar stations wil doen uitgroeien tot plaatsen waar, naar eigen zeggen, meer geleefd wordt. "Met deze boekenruilkasten in de stations worden de reizigers uitgenodigd een boek te lenen, het op hun gemak te lezen tijdens een of meer treinreizen, en het dan in een andere boekenkast achter te laten", klinkt het bij NMBS.