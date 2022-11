Tientallen gevangenisdirecteuren klagen overbevolking aan door voorlopige hechtenis: "We worden gedwongen mensenrechten te schenden"

De gevangenisdirecteurs vinden het niet kunnen dat ze elke dag "gedwongen worden de mensenrechten te schenden". Ze eisen nu vooral een wettelijke beperking van de voorhechtenis, want daar ligt volgens hen het probleem. "Zowat 40 procent van de gevangenispopulatie is niet veroordeeld, maar wacht op zijn proces. Dat is onaanvaardbaar veel, in vergelijkbaar met de cijfers elders in Europa", legt Claus uit.



Minister Van Quickenborne toont begrip en wil in overleg gaan met de parketten en rechtbanken over de lange voorlopige hechtenissen in ons land. "Vroeger werden mensen vroeger vrijgelaten in afwachting van hun proces, nu blijven ze meer en meer opgesloten en dus de vraag die we stellen: worden de criteria wel correct toegepast", zegt de minister in "De ochtend" (Radio 1). "Daarover zijn we in positief overleg met onder meer de magistraten".



Van Quickenborne lijst die criteria voor voorlopige hechtenis ook op: de opsluiting moet een noodzakelijkheid zijn voor de openbare veiligheid, er moet blijken dat er vlucht- of recidivegevaar is, of dat er bewijzen zouden verdwijnen.