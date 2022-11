Open VLD-afdeling Wetteren mag naam weer gebruiken na 6 maanden schorsing

“Deze zaak sleepte meer dan 7 jaar aan”, vertelt Open VLD-fractieleider Paul Lauwers van Wetteren. “Helaas gebeurt het wel vaker in de politiek dat er ego’s met elkaar in conflict komen en dat persoonlijke belangen primeren boven het belang van de inwoners. We zijn daar niet uit geraakt, ondanks vele pogingen. In juni heeft het nationaal partijbestuur beslist om onze afdeling op te doeken.”

De twisten draaiden rond medestanders van de voormalige kopman Walter Govaert. Die mensen zijn intussen uit de partij verdwenen, zegt Paul Lauwers. “We zijn samen met het nationale partijbestuur en enkele enthousiaste mensen begonnen met de opbouw van een nieuwe afdeling. Dit project geniet intussen het vertrouwen van het partijbestuur. Daardoor is beslist om de afdeling weer op te richten.”