Vladimir Poetin tegen moeders van militairen in Oekraïne: "We delen jullie pijn, maar geloof niet alles op tv en internet"

De Russische president verzekerde de vrouwen wel dat de overheid hen niet zal vergeten. Hij zei ook dat "ik persoonlijk en het hele leiderschap van het land de pijn delen" van vrouwen die een man of zoon zijn verloren in de oorlog. "We begrijpen dat niets de pijn een zoon te verliezen kan vervangen."

Poetin herinnerde de vrouwen eraan dat het zondag Moederdag is in Rusland. "Dat is geen pretentieuze, luidruchtige feestdag, maar een speciale, belangrijke dag", zei de president. De dag "benadrukt de houding tegenover alle moeders in ons land: respect, eerbied en aanbidding". "Maar ik begrijp perfect dat die dag voor jullie en voor alle moeders in Rusland, wier zonen in de oorlogszone zijn, niet echt feestelijk is, maar veeleer verbonden is aan gevoelens van angst en ongerustheid. Want voor een moeder blijft haar zoon, hoe oud hij ook is, altijd een jongen, een kind."

Op de beelden die zijn vrijgegeven, komt overigens alleen Poetin aan het woord. De boodschap van de vrouwen aan hem, kregen we (nog) niet te zien.