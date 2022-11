Politieke discussie rond oude eik in Langemark-Poelkapelle

De boom staat op een stuk grond van burgemeester Dominique Cool (N-VA). Een echtpaar dat er vlak naast woont, wil de eik weg omdat hij voor overlast zorgt, zeker als het stormt. De burgemeester vroeg een kapvergunning en heeft die, na enige moeite, ook gekregen.

Maar er komt veel kritiek van oppositiepartij CD&V. Volgens die partij is de boom bijzonder waardevol. Het zou één van de oudste uit de regio zijn en ook ecologisch is hij erg belangrijk, zegt CD&V. Om evenveel CO2 op te nemen als de oude eik zou hij door honderden jonge boompjes moeten vervangen worden. Het is nu aan de burgemeester om te beslissen of de boom tegen de grond gaat of niet.