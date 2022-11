Privacy-expert aan burgers getroffen door hacking van politiezone Zwijndrecht: "Vervang je officiële documenten, paspoorten en nummerplaten"

Privacy-jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert spreekt over “een van de grootste datalekken van het land". Hij is wel niet verrast door de hacking: “Het was niet de vraag of het ging gebeuren, maar wel: wanneer en wie zal het slachtoffer worden?" Hij verwacht ook dat nieuwe cyberaanvallen niet zullen uitblijven. “Daar twijfel ik niet aan, de tijd van hacken voor het plezier is voorbij. De sector weet waar het geld zit en weet ook dat de beveiliging bij overheids- en politiediensten heel slecht is."