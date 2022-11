Verschillende slachtoffers aanslagen 22 maart krijgen oproep als kandidaat-jurylid voor proces, "spijtige vergissing" volgens justitie 

Volgens woordvoerder Luc Hennart ligt de fout bij een van de gerechtsdeurwaarders. Zij moeten niet alleen de kandidaat-juryleden oproepen, maar ook van de burgerlijke partijen. Het vermoeden is dat de documenten door elkaar gehaald zijn. "Een kantoor heeft een materiële fout begaan. Het is een spijtige vergissing." En Hennart is duidelijk: "De burgerlijke partijen moeten zich natuurlijk niet melden voor de uitloting van de jury. Ze mogen de dagvaarding opzij leggen. Het is overduidelijk dat een burgerlijke partij niet als rechter mag optreden, dus geen jurylid mag worden." Hennart wil zich dan ook bij de slachtoffers excuseren.