Weg met rekeningrijden, maak kennis met “spitsrechten”: kan beloning voor wie spits vermijdt files doen verdwijnen? 

“Er zijn al concrete experimenten geweest die dit systeem van ‘verhandelbare rechten’ hebben getest met bijvoorbeeld parkeerrechten, of met bewonerskaarten. Deelnemers kregen een beperkt aantal parkeerrechten om in hun straat te parkeren. En wie absoluut zijn auto extra wou parkeren in de straat, moest dan een recht kopen van iemand anders. Dat werkte heel goed en verlaagde de parkeerdruk.”

“Op de baan hebben we dit systeem nog niet getest, dat zou nu de volgende stap zijn. Al bestaat de economische theorie hierachter al sinds de jaren 60. In de VS hebben ze een systeem met rechten in de jaren 70 al toegepast om bijvoorbeeld de zwaveluitstoot van steenkoolcentrales terug te dringen. En nu gebruiken we ook op Europees niveau een systeem van verhandelbare uitstootrechten, het ETS-systeem.”