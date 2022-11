Van fraude beschuldigde kardinaal nam stiekem telefoongesprek op met paus Franciscus met de vraag om zijn vel te redden

Het telefoontje gebeurde op 24 juli vorig jaar. Enkele dagen later zou een proces beginnen tegen kardinaal Becciu, wegens fraude en misbruik van zijn ambt. De rechtszaak gaat over de aankoop van een luxueus gebouw in Londen met geld van het Vaticaan. Maar ook andere dubieuze transacties komen aan bod. Zo had de kardinaal geld van het Vaticaan betaald aan een zogenaamde veiligheidsconsulente, die mee met hem terechtstaat en die op haar beurt het geld zou overdragen aan een Britse firma. Dat geld was bedoeld om een non vrij te kopen die in 2017 in Mali ontvoerd was door islamitische militanten. Het ging om 350.000 euro bestemd voor de Britse firma, en 500.000 euro losgeld.