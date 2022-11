Verrassende ontdekking over zoogdierhersenen: essentieel enzym neemt soms urenlange pauzes

Het enzym dat centraal staat in deze studie en dat V-ATPase heet, is verantwoordelijk voor het leveren van de energie voor de neurotransmitter-pompen in deze blaasjes. Zoder het enzym zouden er geen neurotransmitters in de opslagvaatjes gepompt worden en de vaatjes zouden niet in staat zijn boodschappen tussen neuronen over te brengen.



De nieuwe studie toont echter aan dat er in elk blaasje slechts één enzym aanwezig is. Als dit enzym stopt met werken, zou er geen energie meer zijn om neurotransmitters in de blaasjes te pompen. Dit is een volledig nieuwe en onverwachte ontdekking, zeggen de onderzoekers.

"Het is bijna onbegrijpelijk dat het extreem kritieke proces van het laden van neurotransmitters in de opslagvaten overgelaten wordt aan slechts één molecule per vaatje. Vooral als we vaststellen dat deze moleculen 40 procent van de tijd uitgeschakeld zijn", zei Stamou.

De bevindingen roepen veel intrigerende vragen op. "Betekent het uitschakelen van de energiebron van de vaatjes dat veel van hen inderdaad geen neurotransmitters bevatten? Zou een groot aandeel van lege vaatjes een belangrijke impact hebben op de communicatie tussen neuronen? Als dat zo is, zou dat dan een 'probleem' zijn dat neuronen dankzij de evolutie hebben kunnen omzeilen of zou het een volledig nieuwe manier kunnen zijn om belangrijke informatie in de hersenen op te slaan? Enkel de tijd zal het leren", zei Stamou.