Voormalig Brits soldaat schuldig aan dood van man tijdens Noord-Iers conflict meer dan 30 jaar geleden

Een Britse ex-soldaat is schuldig bevonden aan de doodslag op een Ierse man die meer dan 30 jaar geleden een checkpoint van het leger overstak in Noord-Ierland. De 53-jarige David Jonathan Holden stond voor een rechtbank in Belfast terecht voor de dood van Aidan McAnespie in februari 1988. Holden is de eerste veteraan die in Noord-Ierland is veroordeeld voor een historisch misdrijf sinds het vredesakkoord van 1998, dat een einde maakte aan het Noord-Ierse conflict. Het is mogelijk meteen ook de laatste vervolging.