Tanja uit Mechelen bouwt eigenhandig rolstoel voor manke kip Witte

Tanja Stoffels uit Mechelen is een echte dierenvriend. Ze heeft een hart voor dieren en daarom nam ze een maand geleden Witte in huis. Dat is de kip van een vriendin van Tanja. Het beestje was er erg aan toe. Een haan had haar lelijk toegetakeld. "De kop van Witte was helemaal open gepikt. Volgens de dierenarts was er weinig hoop dat ze het zou halen, maar intussen is ze weer helemaal beter", vertelt Tanja.