Werknemers van De Lijn leggen het werk neer in heel Oost-Vlaanderen na geval van agressie 

Door de staking is er hinder in de hele provincie Oost-Vlaanderen. "En dat nog zeker tot na de ochtendspits", klinkt het bij Wittock. "In centrumsteden als Gent en Sint-Niklaas is de hinder het grootst. Daar hebben 7 van de 8 chauffeurs het werk deze ochtend neergelegd. Deze ochtend is er een overleg tussen vakbonden en directie en dan wordt bepaald of er verder wordt gestaakt."