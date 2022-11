Wim Sevenants uit Tienen trok in allerijl naar Qatar om gezichtsmasker te maken voor Rode Duivel Thomas Meunier

Thomas Meunier (31) liep in oktober een breuk op in het jukbeen na een stevig kopduel waarbij hij een elleboog in het gezicht kreeg. Even werd gevreesd dat de rechtsachter van de Rode Duivels niet mee zou kunnen naar het WK in Qatar, maar na een operatie en een korte revalidatie kon dat toch. Voor de veiligheid moest Meunier wel een gezichtsmasker dragen.