Woonzorgcentra met kleine leefgroepen en vaste zorgteams doorstonden coronapandemie beter: minder besmettingen en overlijdens

Ook de organisatie van de zorgteams had invloed op de verspreiding van het virus, zo blijkt. “Het onderzoek toont aan dat in woonzorgcentra met vaste, multidisciplinaire zorgteams per leefgroep minder besmettingen zijn geweest dan bij woonzorgcentra die werken met mono- of multidisciplinaire zorgteams voor meerdere leefgroepen", besluit professor Geert Van Hootegem (KU Leuven).

Medewerkers van vaste zorgteams verlenen zorgen aan één (of enkele) leefgroepen. Ze werken dus niet met alle leefgroepen van een woonzorgcentrum. Het coronavirus kan zich zo minder makkelijk verspreiden van de ene naar de andere leefgroep.

Concreet waren er in woonzorgcentra met vaste zorgteams er een kwart minder besmettingen bij bewoners en personeel. Ook het aantal overlijdens lag er een kwart lager in vergelijking in wzc’s met wisselende zorgteams.

Naast het beperken van het aantal contacten, heeft het werken met vaste zorgteams ook het voordeel dat de medewerkers de bewoners beter kennen, waardoor ze korter op de bal kunnen spelen bij een mogelijke coviduitbraak.