Zeker acht doden door aardverschuiving na noodweer op Italiaans eiland Ischia

Door de zware regenval en het stormweer zijn er op Ischia op verschillende plaatsen overstromingen geweest. In het plaatsje Casamicciola Terme, in het noorden van het vakantie-eiland, heeft dat noodweer een aardverschuiving veroorzaakt. Er is een stuk van de heuvel naar beneden gekomen, met een pak materiële schade tot gevolg. Verschillende auto's zijn in zee beland, en meerdere huizen zijn bedolven geraakt door de modderstroom. Zeker acht mensen zijn om het leven gekomen.

De lokale autoriteiten hebben de bewoners opgeroepen thuis te blijven, om de reddingswerkzaamheden die nog volop aan de gang zijn niet te bemoeilijken. Mensen zitten thuis vast zonder water en elektriciteit. De Italiaanse regering heeft de noodtoestand afgekondigd. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog vermist zijn.