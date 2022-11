Actievoerders pleiten voor méér windmolens in Mol: "Als 2de grootste gemeente in Vlaanderen hebben wij er plaats voor"

"We zeggen niet dat er per se hier op deze plek windmolens moeten komen, maar we bieden een optie aan. Want momenteel worden alle voorstellen voor het plaatsen van windmolens steeds afgekeurd. Wegens horizonvervuiling, of omdat het storend is voor de vleermuizen, er wordt altijd wel een reden gezocht en gevonden om ze te weigeren. Daar moet verandering in komen. We weten allemaal hoe belangrijk het is om op milieuvriendelijke energie over te schakelen", besluit Koen Van Gompel.