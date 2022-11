Amerikaanse actrice en zangeres Irene Cara ("Fame", "What a feeling") overleden

Irene Cara timmert al sinds haar prille kinderjaren aan haar carrière. Ze wordt geboren in de New Yorkse wijk The Bronx in een gezin met vijf kinderen. Vader heeft roots in Puerto Rico, moeder in Cuba. Irene Cara debuteert als kind op Broadway en acteert eerst jarenlang, voor ze muziek begint te maken. Haar eerste echt opvallende rol is die van titelpersonage Sparkle Williams in de musicalfilm "Sparkle" uit 1976.

In 1980 wordt Irene Cara op haar 21e in één klap wereldberoemd door haar rol als Coco Hernandez in "Fame". Die film vertelt het verhaal van een groep studenten aan de High School of Performing Arts in New York. "Fame" wordt zo'n overdonderend succes - denk: veel massascènes en grote groepschoreografieën - dat er later nog een televisieserie en musical worden gemaakt rond hetzelfde verhaal.

In "Fame" speelt Cara niet enkel de hoofdrol, maar ze zingt ook het nummer "Out here on my own" en het titelnummer "Fame", die haar twee Grammy Awards oplevert. Het nummer wint ook de Oscar voor beste originele soundtrack. Die prijs gaat naar Michael Gore en Dean Pitchford, omdat Irene Cara "Fame" enkel zingt, en niet mee geschreven heeft.