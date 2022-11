Autobestuurder overlijdt nadat hij tegen geparkeerde wagen rijdt in Lievegem

Het ongeval gebeurde afgelopen nacht. Een autobestuurder reed in Lievegem in op een geparkeerde wagen. Het gaat om een man van 40 jaar uit Evergem. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Vermoedelijk reed de man te snel. Het is niet duidelijk of hij had gedronken of drugs had genomen. Dat moet verder onderzoek uitwijzen.