Autodelen wordt steeds populairder, maar gebruikers klagen soms over onverwachte facturen voor schade na gebruik

Cambio benadrukt wel om op voorhand een grondige schadecontrole te doen en eventuele schade door te bellen naar hun callcenter. “Na het vertrek kunnen we de vorige gebruiker niet meer in gebreke stellen. We willen daarmee de huidige gebruiker absoluut niet beschuldigen. Maar het controlesysteem tussen beide ritten is nu eenmaal onderdeel van onze procedure en daar moeten we streng in zijn.”



Eens de schade is gemeld, probeert Cambio die zo snel mogelijk te herstellen. “Onze prioriteit gaat uit naar de grootste schade, want we willen natuurlijk dat zo veel mogelijk van onze auto’s kunnen uitrijden. De herstelling van minder prioritaire schade kan langer duren.”

Als je een smiley-sticker op de schade aantreft, zijn de medewerkers al op de hoogte en hoef je als gebruiker niet meer te bellen. Zie je schade zonder een sticker? Kijk dan naar de schadelijst achterin het boordboek. Als de schade daarin vermeld staat, hoef je die niet opnieuw door te geven.