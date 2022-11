Overleg over mogelijk wangedrag op school in Ninove: kunnen betrokken leerkrachten nog voor de klas staan?

Een secundaire middenschool van het gemeenschapsonderwijs in Ninove heeft een intern onderzoek geopend naar grensoverschrijdend gedrag van enkele leerkrachten tegenover leerlingen. Een groepje leerkrachten zou leerlingen met een autismestoornis uitlachen, vernederen en pesten. Over de feiten zelf geeft de school geen informatie, die worden onderzocht. Het parket van Oost-Vlaanderen is ook gestart met een onderzoek.