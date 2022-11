Vrouw rijdt in vitrine dierenwinkel in Tongerlo

Een bezoekster van de dierenspeciaalzaak aan de Langstraat in Tongerlo, bij Westerlo is met haar wagen in de vitrine van de winkel gereden. "De dame in kwestie is klant bij ons, en heeft nog nooit een ongeval veroorzaakt. Mogelijk is haar auto per ongeluk naar voren geschoten en ze is zo in onze vitrine beland", zegt uitbaatster Daisy Bonné.